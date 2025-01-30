В Тюменской области бывший участник СВО до смерти забил жену из-за ревности

В Тюменской области бывший участник СВО до смерти забил жену из-за ревности. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Семья собрала застолье по случаю возвращения ее главы. Во время празднования женщина случайно соприкоснулась щекой с другом, из-за чего 41-летний супруг пришел в ярость. Он несколько раз ударил жену, повалил ее на пол и продолжил избивать. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

Мужчину задержали.

У пары остались трое несовершеннолетних детей. Их оставили на попечении старших брата и сестры.