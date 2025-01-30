Сотрудников офисного здания в центре Рязани после эвакуации запустили обратно
Сотрудники спецслужб уехали с места событий.
Сотрудников офисного здания на улице Радищева после эвакуации запустили обратно. Об этом сообщает корреспондент РЗН.инфо.
Сотрудники спецслужб уехали с места событий. Всем сотрудникам разрешили вернуться на рабочие места.
«Не получилось короткого дня», — расстроились сотрудники.
Напомним, очевидцы сообщили, что поступило сообщение о минировании. Бизнес-центр проверяли кинологи.