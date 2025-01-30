Рязанке дали реальный срок за мошенничество с турпутевкой

Несмотря на то, что подсудимая вину признала в полном объеме и раскаялась, суд решил, что исправление осужденной возможно только в условиях изоляции от общества и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Рязанке дали реальный срок за мошенничество с турпутевкой. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в феврале 2024 года 44-летняя подсудимая заключила мнимый договор реализации туристического продукта без намерения его выполнять. Она получила от клиентки более 200 тысяч рублей, однако бронирование тура не оплатила.

Уточняется, что ранее фигурантка уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений к условному лишению свободы.

Железнодорожный районный суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

Несмотря на то, что подсудимая вину признала в полном объеме и раскаялась, суд решил, что исправление осужденной возможно только в условиях изоляции от общества и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.