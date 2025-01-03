Росгвардейцы задержали в Рязанской области подозреваемую в краже

На пульт поступил сигнал «тревога» с одного из охраняемых объектов торговли в селе Дядьково. На месте сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что неизвестная женщина пыталась вынести из магазина неоплаченные товары — брюки и наушники на сумму более восьми тысяч рублей.

В Рязанской области задержали женщину, подозреваемую в краже одежды и наушников. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии 3 января.

На пульт поступил сигнал «тревога» с одного из охраняемых объектов торговли в селе Дядьково. На месте сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что неизвестная женщина пыталась вынести из магазина неоплаченные товары — брюки и наушники на сумму более восьми тысяч рублей.

Росгвардейцы задержали 23-летнюю местную жительницу. Ранее она была судима за кражу и незаконный оборот наркотиков.

Задержанную передали сотрудникам полиции для разбирательств.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Рязанской области