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Мужчина в костюме Деда Мороза застрелил владельца магазина в Чувашии

Мужчина в костюме Деда Мороза застрелил владельца магазина в Чувашии. Об этом 3 января сообщила Baza в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел днем 2 января. Мужчина в костюме Деда Мороза и очках пришел в магазин в Канаше. При себе у него было двухствольное ружье.

В магазине находился владелец точки, 44-летний мужчина. По данным канала, они поговорили, сделали совместное фото. После мужчина в костюме Деда Мороза расстрелял предпринимателя.

Злоумышленника задержали. Отмечается, что костюм он надел для конспирации.