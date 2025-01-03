Мужчина в костюме Деда Мороза застрелил владельца магазина в Чувашии
Мужчина в костюме Деда Мороза застрелил владельца магазина в Чувашии. Об этом 3 января
Инцидент произошел днем 2 января. Мужчина в костюме Деда Мороза и очках пришел в магазин в Канаше. При себе у него было двухствольное ружье.
В магазине находился владелец точки, 44-летний мужчина. По данным канала, они поговорили, сделали совместное фото. После мужчина в костюме Деда Мороза расстрелял предпринимателя.
Злоумышленника задержали. Отмечается, что костюм он надел для конспирации.