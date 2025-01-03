Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 4-5 января

Гонка чемпионов, новогодние спектакли, концерты Биртман, SOPRANO Турецкого и другие мероприятия в нашей афише

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

4 и 5 января на биатлонном комплексе «Алмаз» пройдет «Гонка чемпионов». 40 лучших лыжников и биатлонистов России и Республики Беларусь вступят в борьбу за медали.

В театре на Соборной покажут спектакль «Женщина мечты», в театре драмы — комедию «Джек», а во дворце молодежи пройдет новогодний спектакль «Снежный путь к Новому году».

В клубе Deep пройдет новогодний концерт группы «Биртман», на сцене филармонии выступит группа SOPRANO Турецкого, а в арт-клубе «Площадка» состоится концерт группы Звонтья.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».