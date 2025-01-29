Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 29
Чтв, 30
Птн, 31
ЦБ USD 97.97 0.84 29/01
ЦБ EUR 101.6 -1.15 29/01
Нал. USD 100.50 / 99.67 29/01 12:25
Нал. EUR 105.00 / 105.77 29/01 12:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
36 193
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
44 287
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
54 778
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
48 431
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
«Звездный» отряд РГАТУ отправится в свой 31 поход

«Звездный» отряд РГАТУ отправится в свой 31 поход. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

25 января студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева вместе со студенческим сообществом региона отметили «День единого студенчества России».

Праздник начался с торжественного старта 53-го областного «звездного» похода по местам трудовой и боевой славы, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Старт «звездников» стал одним из основных мероприятий Дня единого студенчества России.

В этом году отряд Рязанского агротехнологического университета уходит в свой 31-й «звездный» поход. Поздравить участников пришли почетные гости во главе с первым зампредседателя правительства Рязанской области Анной Росляковой.

Рослякова пожелала студентам успешной работы. Она подчеркнула, что «Звездный поход» символично проходит в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в Год защитника Отечества, и отметила, что в муниципалитетах ждут помощи «звездников».

«Звездникам» вручили маршрутные книжки. В начале февраля отряд агроуниверситета отправится в Михайловский район, где ребята будут помогать в благоустройстве мемориалов и памятных мест, окажут помощь пожилым людям, семьям участников ВОв и СВО, многодетным и малообеспеченным семьям, проведут встречи со школьниками, а для местных жителей подготовлена интересная творческая программа.