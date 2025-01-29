«Звездный» отряд РГАТУ отправится в свой 31 поход

«Звездный» отряд РГАТУ отправится в свой 31 поход. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

25 января студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева вместе со студенческим сообществом региона отметили «День единого студенчества России».

Праздник начался с торжественного старта 53-го областного «звездного» похода по местам трудовой и боевой славы, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Старт «звездников» стал одним из основных мероприятий Дня единого студенчества России.

В этом году отряд Рязанского агротехнологического университета уходит в свой 31-й «звездный» поход. Поздравить участников пришли почетные гости во главе с первым зампредседателя правительства Рязанской области Анной Росляковой.

Рослякова пожелала студентам успешной работы. Она подчеркнула, что «Звездный поход» символично проходит в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в Год защитника Отечества, и отметила, что в муниципалитетах ждут помощи «звездников».

«Звездникам» вручили маршрутные книжки. В начале февраля отряд агроуниверситета отправится в Михайловский район, где ребята будут помогать в благоустройстве мемориалов и памятных мест, окажут помощь пожилым людям, семьям участников ВОв и СВО, многодетным и малообеспеченным семьям, проведут встречи со школьниками, а для местных жителей подготовлена интересная творческая программа.