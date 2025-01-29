Жители Подвязья начали сбор подписей против перевозчика, «убивающего село»

Жители села Подвязья начали сбор подписей, чтобы повлиять на недобросовестного перевозчика маршрута № 103, который, по их мнению, «убивает деревню».

Жители села Подвязья начали сбор подписей, чтобы повлиять на недобросовестного перевозчика маршрута № 103, который, по их мнению, «убивает деревню». Об этом РЗН. инфо рассказала организатор сбора подписей и автор коллективной жалобы Наталья.

Жительница Подвязья рассказала, что за последний год предприниматель поднял плату за проезд практически в два раза — с 42 до 75 рублей. В последний раз вместе с подорожанием проезда перевозчик решил с 1 февраля сократить количество рейсов с 15 до 10 в день.

Также, по ее словам, жители неоднократно обращались к властям по поводу качества транспорта. Автобусы, по мнению местных, изношены на 80%, а предприниматель не хочет их чинить.

«Люди ждут автобуса по два часа на остановках и без сокращения количества рейсов. Я вынуждена по 1,5 часа гулять после работы, чтобы нормально доехать домой, а бедные студенты… Как им быть? Своими действиями предприниматель губит поселок. Все автобусы прокурены до невозможности, автобус постоянно ломается в пути. Доедем или не доедем — вопрос, который задают все, садясь в автобус», — отметила Наталья.

В селе проживает две тысячи 800 людей, школьники и студенты ежедневно ездят на учебу. По мнению местных жителей, сокращение количества рейсов на автобусе № 103 приведет к «убийству села».

На коллективной жалобе уже больше 30 подписей, но Наталья намерена добить число подписавших до 500, а может и выше.

«Я собираю подписи на остановке. После 500 человек передам документ в прокуратуру», — поделилась активистка.