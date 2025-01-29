Зеленский высказался о демобилизации украинских войск

«Если завтра, например, половина армии просто пойдет домой, тогда надо было в первый день сдаваться», — заявил президент Украины.

Зеленский высказался о демобилизации украинских войск. Об этом сообщает RT.

По его словам, в случае демобилизации «надо было в первый день сдаваться».

«Если завтра, например, половина армии просто пойдет домой, тогда надо было в первый день сдаваться», — заявил президент Украины.

Он добавил, что действующее в стране военное положение требует мобилизации «абсолютно всех ресурсов».