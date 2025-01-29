В Рязанской области погиб водитель после столкновения с ЛЭП

Также пострадала 40-летняя женщина, ее госпитализировали.

В Скопине водитель «Лады» врезался в линию электропередач и погиб. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Трагедия произошла днем 28 января вблизи дома № 3 на улице Заводской. 51-летний местный житель за рулем LADA Vesta не справился с управлением и въехал в линию электропередач.

Водитель скончался на месте ДТП. Также пострадала 40-летняя женщина, ее госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.