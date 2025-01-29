В Рыбном росгвардейцы поймали пьяного водителя
Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции.
В Рыбном росгвардейцы поймали пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Рязанской области.
Внимание силовиков привлек автомобиль Volkswagen, который то резко ускоряляся, то резко сбавлял скорость. Росгвардейцы решили остановить авто. За рулем иномарки находился 47-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.
Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции.