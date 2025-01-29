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В рязанской ОКБ спасли пациента с обострением двух хронических болезней
Мужчина поступил в терапевтическое отделение больницы с выраженной одышкой, которая не давала ему передохнуть даже в покое.

В рязанской ОКБ спасли пациента с обострением двух хронических болезней. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Отмечается, что мужчина поступил в терапевтическое отделение больницы с выраженной одышкой, которая не давала ему передохнуть даже в покое.

«Каждое движение сопровождалось тяжестью в груди, болью при ходьбе, а ночной сон становился невозможным из-за приступов удушья. Его ноги, отекшие от задержки жидкости, говорили о том, что сердце тоже просит помощи», — подчеркнули в сообщении.

Врачи диагностировали у рязанца обострение хронической обструктивной болезни легких и декомпенсацию хронической сердечной недостаточности. Помимо этого: у пациента была выявлена ишемия миокарда — состояние, угрожающее жизни. Мужчину перевели в отделение неотложной кардиологии. Там была проведена коронарография (КАГ), которая выявила стеноз ранее установленного стента в сердце.

Специалисты установили новый стент с лекарственным покрытием, который восстановил нормальный кровоток в пораженной артерии. Пациент почувствовал облегчение — дыхание стало ровнее, боль в груди исчезла.