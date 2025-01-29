В Рязанской области пьяная женщина хотела убить родственницу молотком

Возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области пьяная женщина хотела убить родственницу молотком. Об этом 29 января сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 31-летняя жительница Рыбного и рассказала, что дома ей угрожает убийством пьяная родственница. Участковые доставили 37-летнюю местную жительницу в отдел.

По предварительной информации ведомства, женщина пришла в гости к родственнице. Они устроили застолье. Когда женщины выпили алкоголь, гостья обиделась на хозяйку дома и упрекнула ее в плохом обращении. После 37-летняя женщина схватила молоток и пригрозила убить родственницу, если она не извинится.

Женщина скрылась и обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело.