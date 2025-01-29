В Рязанской области пройдет рейд по машинам с поддельными номерами
Нарушителей привлекут административной ответственности.
В Рязанской области пройдет рейд по машинам с поддельными номерами. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.
В среду, 29 января, сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также — транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке. Нарушителей привлекут административной ответственности.