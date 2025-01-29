В Рязанской области мужчина ограбил магазин и угрожал продавцу

Мужчину объявили в розыск и задержали.

В Рязанской области мужчина ограбил магазин и угрожал продавцу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Инцидент произошел в поселке Чучково. Ранее судимый 35-летний мужчина зашел в супермаркет и спрятал под одежду две бутылки спиртного. Когда продавец окликнул покупателя и потребовал оплатить товары, мужчина ответил ему угрозами и скрылся.

Мужчину объявили в розыск и задержали. Возбудили уголовное дело.