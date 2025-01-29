В Рязани пропала дезориентированная пенсионерка
Местонахождение 70-летней Антонины Сидоровой (Егоровой) неизвестно с 29 января 2025 года.
В Рязани пропала дезориентированная пенсионерка. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт».
Местонахождение 70-летней Антонины Сидоровой (Егоровой) неизвестно с 29 января 2025 года.
Приметы: рост 162 см., худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.
Одежда: темно-синее болоневое пальто, синие спортивные штаны, серо-рыжая шапка, черные кроссовки.
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