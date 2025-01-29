В Кемеровской области женщину изнасиловали на глазах у мужа и сожгли их дом

В Кемеровской области женщину изнасиловали на глазах у мужа и сожгли их дом. Об этом сообщают «Плохие новости».

По данным канала, все началось с того, что семейная пара поссорилась с пожилой соседкой. За нее пришли заступиться 4 родственника, в том числе одна женщина. Ночью компания проникла в дом к паре, избила их.

Потом «мстители» изнасиловали хозяйку на глазах у супруга. После чего издевались над мужчиной, насилуя его стулом и топором. Чтобы скрыть преступление злоумышленники подожгли жилище.

Пострадавший смог выбраться из пожара, а его возлюбленная погибла.

Преступников задержали. Они утверждали, что не хотели никого убивать, но все вышло из-под контроля.