В Калужской области мужчина незаконно рубил лес и захватил заложников

В Калужской области мужчина незаконно рубил лес и захватил заложников. Об этом сообщает «Козельск Live».

Инцидент произошел в Куйбышевском районе Калужской области. 63-летний местный житель, ранее судимый, был пойман на незаконной рубке деревьев. Сотрудники районного лесничества прибыли на место происшествия. При попытке задержания преступник оказал сопротивление, застрелив троих лесничих и поджег их автомобиль, а также захватил двоих заложников.

Когда он заметил приближение полиции, он отпустил заложников ипокончил с собой. Медики осмотрели заложников, их жизни ничего не угрожает. Тела погибших инспекторов были найдены в сгоревшей машине.

Возбуждено уголовное дело.