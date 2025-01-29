В Госдуме предложили запретить чехлы для банок алкоголя

По словам депутата такую маскировку на маркетплейсах скупают подростки, чтобы пить спиртное во время уроков.

В Госдуме предложили запретить чехлы для банок алкоголя. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на депутата Дмитрия Гусева.

По его словам такую маскировку на маркетплейсах скупают подростки, чтобы пить спиртное во время уроков.

«Учителя не видят, что там на задней парте за баночки, вроде как газировка. А там внутри зеленый змий», — заявил парламентарий.