Транспортная полиция научила студентов снимать отпечатки пальцев

Экскурсия прошла в рамках всероссийской акции «Студенческий десант». Ее провел замначальника Рязанского ЛО МВД России на транспорте и подполковник внутренней службы Сергей Патракеев.

Студентам Рязанского Железнодорожного колледжа провели экскурсию в отделении транспортной полиции. Об этом РЗН. Инфо сообщила пресс-служба Рязанского ЛО МВД России на транспорте.

Экскурсия прошла в рамках всероссийской акции «Студенческий десант». Ее провел замначальника Рязанского ЛО МВД России на транспорте и подполковник внутренней службы Сергей Патракеев.

Студентам первых курсов показали основные виды техники и вооружения МВД. Эксперт-криминалист продемонстрировал подросткам, чем укомплектован его чемодан, предназначенный для фиксации и изъятия следов на месте происшествия. Детей научили снимать отпечатки пальцев с помощью дактилоскопического комплекта.

В завершении экскурсии со студентами провели профилактическую лекцию-беседу об опасности зацепинга.