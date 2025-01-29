Трамп отступил от приостановки помощи другим странам
Исключение сделано для «жизненно необходимой гуманитарной помощи». К ней относится предоставление основных лекарств, медицинских услуг, питания, укрытия.
Трамп отступил от приостановки помощи другим странам. Об этом пишет РИА Новости.
По данным издания, администрация Трампа «частично отступила» от указа о приостановке программ помощи другим странам.
Исключение сделано для «жизненно необходимой гуманитарной помощи». К ней относится предоставление основных лекарств, медицинских услуг, питания, укрытия.
Ранее стало известно, что США приостановили программу для беженцев с Украины.