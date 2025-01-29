Стало известно, что за «мигающий объект» приземлился в Рязанской области

В Чучкове приземлился метеорологический зонд. Местные жители нашли его на дереве и приняли за опасный объект.

Стало известно, что за «мигающий объект» приземлился в Рязанской области. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По данным издания, в Чучкове приземлился метеорологический зонд. Местные жители нашли его на дереве и приняли за опасный объект.

На место выезжали экстренные службы и военные специалисты. Проезд на улицу перекрыли сотрудники местной полиции.