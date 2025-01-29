Рязанских школьниц, найденных без сознания в отеле Москвы, накачали «веществами»

В настоящее время девочки пришли в себя.

Рязанских школьниц, найденных без сознания в отеле Москвы, накачали «веществами». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, подростки отправились в Москву из Рязани в тайне от родителей, чтобы «сделать классный контент для соцсетей». По приезде девочки отправились к «Москве-Сити», где с ними познакомились двое неизвестных и предложили им «какие-то таблетки».

Отмечается, что после этого подруги «еле дошли» до отеля в высотках. Там они упали на диван в лобби и уснули. Школьницам вызвали скорую и увезли в больницу с подозрением на отравление психотропными веществами.

В настоящее время девочки пришли в себя.

В публикации подчеркнули, что подруги не в первый раз уезжают в Москву бе предупреждения родителей. Ранее их остановили столичные полицейские и отправили их на электричке обратно в Рязань.