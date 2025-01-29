Рязанские семьи с десятью детьми получат денежную выплату на покупку жилья

Для получения средств родители или усыновители должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Рязанские семьи, имеющие десять и более детей, получат единовременную денежную выплату на покупку жилого помещения. Соответствующий проект закона опубликовали на сайте регионального правительства.

Согласно документу, для получения средств родители или усыновители должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Семья может приобрести квартиру или дом только в пределах Рязанской области. Размер выплаты зависит от стоимости одного квадратного метра в конкретном населенном пункте региона.

На выплаченные деньги нельзя купить жилое помещение у близких родственников.