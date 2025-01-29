Рязанца заключили под стражу за покушение на убийство

Установлено, что между пьяными знакомыми произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес 34-летнему потерпевшему удар ножом в область грудной клетки.

Рязанца заключили под стражу за покушение на убийство. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что между пьяными знакомыми произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес 34-летнему потерпевшему удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения мужчина потерял сознание, нападавших решил, что жертва мертва, и прекратил наносить удары. Потерпевшему оказали медпомощь.

29 января суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании подозреваемому в совершении покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), меры пресечения в виде заключения под стражу.