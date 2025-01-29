Провал грунта около гимназии № 5 в Рязани не могут ликвидировать четыре месяца

Впервые фото с провалом грунта около пешеходного перехода, ведущего к гимназии № 5 опубликовали 3 октября.

Провал грунта около гимназии № 5 на улице Братиславской не могут ликвидировать практически пять месяцев. Об этом сообщили рязанцы под постами губернатора региона Павла Малкова.

«С октября службы пытаются ликвидировать эту „вечную яму“. Внутри вода. Что будет, если ребенок туда упадет», — написал рязанец.

На фото видно, что провал огорожен сигнальной лентой. На вид глубина провала составляет около двух метров.

Впервые фото с провалом грунта около пешеходного перехода, ведущего к гимназии № 5 опубликовали 3 октября.