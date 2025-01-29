Представителю РГАТУ вручили знак губернатора «За Усердие»

Представителю РГАТУ вручили знак губернатора «За Усердие». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

25 января обучающиеся Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева вместе со студентами других учебных заведений региона отпраздновали «День единого студенчества России». В празднике, проходившем в Доме молодежи Рязанской области, приняли участие около 170 студентов.

От имени Губернатора Рязанской области студентов поздравила первый зампред правительства региона Анна Рослякова.

Наиболее отличившимся студентам за проявленные успехи в учебе, активное участие в общественной и добровольческой деятельности вручили знак губернатора Рязанской области «За Усердие». В числе награжденных — студент автодорожного факультета Рязанского агроуниверситета Николай Чижков, который в декабре 2024 года на Всероссийском конкурсе «Молодые лица страны» представлял Рязанскую область и стал лауреатом Центрального Федерального округа.