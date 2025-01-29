Полиция попросила откликнуться очевидцев ДТП в Рязани

Авария случилась 5 июля 2024 года примерно в 16:12 на территории завода «Красное знамя». 56-летний житель областного центра за рулем автомобиля «Лада Ларгус», по предварительной информации, сбил 67-летнюю жительницу города Рыбное.

Полиция попросила откликнуться очевидцев ДТП в Рязани. Сообщение опубликовала пресс-служба УМВД по региону.

Авария случилась 5 июля 2024 года примерно в 16:12 на территории завода «Красное знамя». 56-летний житель областного центра за рулем автомобиля «Лада Ларгус», по предварительной информации, сбил 67-летнюю жительницу города Рыбное.

В результате происшествия пешеход различными травмами была доставлена в медицинское учреждение.

Свидетелей происшествия попросили обращаться в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1 или по телефону (4912) 44-46-08.