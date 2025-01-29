Опубликован рейтинг самых высоких зарплат за январь в Рязани

Отмечается, что в среднем зарплатные предложения в регионе выросли на 14%, по каждой десятой вакансии доход превышает 137 тыс. рублей.

Опубликован рейтинг самых высоких зарплат за январь в Рязани. Его составили специалисты сервиса hh.ru.

Рейтинг высоких зарплат за январь возглавили рекрутер, который получает до 300 тыс. в месяц. Вторую строчку топа занял аппаратчик химического производства с зарплатой от 208 тыс. в месяц. Руководитель отдела логистики головного подразделения транспортной компании и машинист крана-манипулятора с зарплатой от 200 тыс. в месяц заняли третью строчку рейтинга.

Отмечается, что в среднем зарплатные предложения в регионе выросли на 14%, по каждой десятой вакансии доход превышает 137 тыс. рублей.