Очевидцы: на Московском шоссе в Рязани самосвал врезался в «Ауди»

ДТП произошло 29 января.

В Рязани произошло ДТП. Об этом 29 января сообщили в соцсетях.

Авария случилась на Московском шоссе. По словам автора поста, водитель самосвала обгонял машины и не успел остановиться на светофоре, после чего врезался в «Ауди». За рулем легковушки, как сообщили очевидцы, находилась девушка.

Данных о пострадавших нет. Легковушка получила механические повреждения.

Официальная информация уточняется.

Фото: Kolya Margushin