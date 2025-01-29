Очевидцы: на Московском шоссе в Рязани самосвал врезался в «Ауди»
ДТП произошло 29 января.
В Рязани произошло ДТП. Об этом 29 января сообщили в соцсетях.
Авария случилась на Московском шоссе. По словам автора поста, водитель самосвала обгонял машины и не успел остановиться на светофоре, после чего врезался в «Ауди». За рулем легковушки, как сообщили очевидцы, находилась девушка.
Данных о пострадавших нет. Легковушка получила механические повреждения.
Официальная информация уточняется.
Фото: Kolya Margushin