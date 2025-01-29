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Новым прокурором Рыбновского района стал Иван Цунаев
Иван Цунаев родился в Рязани. В прокуратуре начал работать в мае 2010 года в должности помощника прокурора Рязанского района. После он был заместителем прокурора Ермишинского, Шиловского районов, заместителем прокурора Московского, Советского районов Рязани.

Новым прокурором Рыбновского района стал Иван Цунаев. Об этом 29 января сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Иван Цунаев родился в Рязани. В прокуратуре начал работать в мае 2010 года в должности помощника прокурора Рязанского района. После он был заместителем прокурора Ермишинского, Шиловского районов, заместителем прокурора Московского, Советского районов Рязани.

С марта 2022 года замещал должность прокурора Клепиковского района Рязанской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Рязанской области