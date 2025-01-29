Новым прокурором Рыбновского района стал Иван Цунаев

Иван Цунаев родился в Рязани. В прокуратуре начал работать в мае 2010 года в должности помощника прокурора Рязанского района. После он был заместителем прокурора Ермишинского, Шиловского районов, заместителем прокурора Московского, Советского районов Рязани.