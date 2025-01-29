На трассе «М5 Урал» в Рязанской области произошло смертельное ДТП

Авария произошла утром 28 января на 219-ом километре автодороги «М5 Урал» в Рязанском районе.

На трассе «М5 Урал» в Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла утром 28 января на 219-ом километре автодороги «М5 Урал» в Рязанском районе. 47-летний местный житель за рулем автомобиля Chevrolet Lacetti не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. совершил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие в виде дерева.

Водитель скончался на месте ДТП.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.