Минздрав опроверг информацию о сокращении одного из отделений в Рыбновской ЦРБ
Министр здравоохранения региона Александр Пшенников на правительственном часе заявил, что о сокращении отделения речи не идет. Там отремонтировали подъезд, установили новую мебель.
Минздрав опроверг информацию о сокращении отделения паллиативной медпомощи Рыбновской ЦРБ. Об этом 29 января сообщает ИД «Пресса».
Министр здравоохранения региона Александр Пшенников на правительственном часе заявил, что о сокращении отделения речи не идет. Там отремонтировали подъезд, установили новую мебель.
Отмечается, что отделение паллиативной медицинской помощи располагается в селе Пощупово и рассчитано на 30 коек.
Фото: сайт ГБУ РО «Рыбновская районная больница»