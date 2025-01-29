Минздрав опроверг информацию о сокращении одного из отделений в Рыбновской ЦРБ

Министр здравоохранения региона Александр Пшенников на правительственном часе заявил, что о сокращении отделения речи не идет. Там отремонтировали подъезд, установили новую мебель.