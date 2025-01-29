Аккаунт маркетплейса Ozon «Вконтакте» взломали мошенники

В сообщениях пользователей уведомляли о «победе в розыгрыше» и просили «оплатить небольшую пошлину».

Аккаунт маркетплейса Ozon «Вконтакте» взломали мошенники. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщество Ozon «Вконтакте» взломали мошенники. От имени компании они рассылали ссылки, якобы ведущие на сайт с розыгрышем.

В сообщениях пользователей уведомляли о «победе в розыгрыше» и просили «оплатить небольшую пошлину».

На уловку попалось несколько человек. Аккаунт компании восстановили.

«Сегодня ночью злоумышленники получили доступ к аккаунту сотрудника службы поддержки нашего официального сообщества ВК и запустили фишинговую рассылку. Мы в курсе ситуации и сейчас доступ восстановлен, а рассылка прекращена. Фишинговые сообщения, отправленные пользователям, были удалены. Если вы получили сообщение от мошенников, ни в коем случае не переходите по ссылкам», — отметили в пресс-служба компании.