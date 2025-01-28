В Рязанской области нашли заблудившегося мужчину

Добровольцам поступила заявка, что в поселке Ибердский Кораблинского района заблудился мужчина. Они определили его местонахождение.

В Рязанской области 28 января нашли заблудившегося мужчину. Об этом сообщил ПСО «Мещера» на своей странице во «ВКонтакте».

Добровольцам поступила заявка, что в поселке Ибердский Кораблинского района заблудился мужчина. Они определили местонахождение местного жителя.

«Пропавший был обнаружен и эвакуирован сотрудниками полиции», — заключили в посте.

Фото: группа ПСО «Мещера» во «ВКонтакте»