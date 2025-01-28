В Рязани пройдет чемпионат по дрифту «ZDT RACING»

1 и 2 февраля в Рязани пройдет чемпионат по дрифту «ZATON DRIFT TEAM RACING». Мероприятие состоится в автоспортивном комплексе «Атрон».
На соревнование заявились более 40 гонщиков со всей России. Участниками станут пилоты RDS и RDS EUROPE, победители зимних соревнований по дрифту, среди них одна девушка.
1 февраля в квалификационных заездах найдут пилотов, которые пройдут в этап парных заездов. 2 февраля в парных заездах «ТОП-32» определят победителей в личном и командном зачете.
1 февраля:
- 09:30 — начало свободных тренировок
- 11:30 — 11:55 — перерыв
- 12:00 — 16:00 — квалификация
2 февраля
- 09:30 — начало свободных тренировок для участников «ТОП 32»
- 11:30 — 11:55 — перерыв
- 12:00 — парад участников «ТОП 32»
- 12:10 — 16:30 — парные заезды ТОП 32
- 16:40 — награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.
Соревнования пройдут на трассе АСК «Атрон». Вход на мероприятие свободный. В воскресенье, 2 февраля, организуют бесплатный автобус, который доставит зрителей от торгового центра «Барс» на Московском шоссе до места проведения гонок.
Судьями стали один из основателей ZATON DRIFT TEAM Павел Мишин, руководитель
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