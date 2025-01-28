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В Рязани пройдет чемпионат по дрифту «ZDT RACING»
Мероприятие состоится в автоспортивном комплексе «Атрон».

1 и 2 февраля в Рязани пройдет чемпионат по дрифту «ZATON DRIFT TEAM RACING». Мероприятие состоится в автоспортивном комплексе «Атрон».

На соревнование заявились более 40 гонщиков со всей России. Участниками станут пилоты RDS и RDS EUROPE, победители зимних соревнований по дрифту, среди них одна девушка.

1 февраля в квалификационных заездах найдут пилотов, которые пройдут в этап парных заездов. 2 февраля в парных заездах «ТОП-32» определят победителей в личном и командном зачете.

1 февраля:

  • 09:30 — начало свободных тренировок
  • 11:30 — 11:55 — перерыв
  • 12:00 — 16:00 — квалификация

2 февраля

  • 09:30 — начало свободных тренировок для участников «ТОП 32»
  • 11:30 — 11:55 — перерыв
  • 12:00 — парад участников «ТОП 32»
  • 12:10 — 16:30 — парные заезды ТОП 32
  • 16:40 — награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.

Соревнования пройдут на трассе АСК «Атрон». Вход на мероприятие свободный. В воскресенье, 2 февраля, организуют бесплатный автобус, который доставит зрителей от торгового центра «Барс» на Московском шоссе до места проведения гонок.

Судьями стали один из основателей ZATON DRIFT TEAM Павел Мишин, руководитель DriftSchool.pro Ярослав Гавриков и пилот Лукойл RACING Данила Воробьев.

Более подробно о мероприятии можно узнать в группе «ВКонтакте» и Telegram-канале организаторов.

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