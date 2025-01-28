Путин: россияне стали реже покупать автомобили в кредит

По словам Путина, россияне стали реже брать кредиты на автомобили из-за высокой процентной ставки.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с работниками «АвтоВАЗа» заявил, что россияне стали реже покупать автомобили в кредит из-за высокой процентной ставки. Его слова передало РИА Новости 28 января.

Путин отметил, что из-за падения спроса снижает планы по производству автомобилей и «АвтоВАЗ»: с 525 тысяч произведенных машин в 2024 году, до планируемых 505 тысяч транспортных средств в 2025 году.

«Снижается спрос из-за ключевой ставки, из-за ставок коммерческих банков. Людям просто сложнее стало брать кредит», — заявил Путин, добавив, что в сложившейся ситуации государство намерено помогать отечественному автопрому.

В качестве меры поддержки он призвал пересаживать чиновников и сотрудников госкомпаний на отечественные автомобили.