В России могут увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

Взыскания для физических лиц могут вырасти до 25 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч.

В России могут увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зампреда думского комитета по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

Взыскания для физических лиц могут вырасти до 25 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч.

Также предлагается ужесточить ответственность за самовольную перепланировку.