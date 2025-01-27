В России могут увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах
Взыскания для физических лиц могут вырасти до 25 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч.
В России могут увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зампреда думского комитета по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.
Взыскания для физических лиц могут вырасти до 25 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч.
Также предлагается ужесточить ответственность за самовольную перепланировку.