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Ушел из жизни рязанский тренер по баскетболу Николай Лисицын
С 1972 года работал в детско-юношеской спортивной школе № 3 городского отдела народного образования в качестве тренера-преподавателя по баскетболу. За результаты своей работы неоднократно награждался Почетными грамотами городского и областного управления.

Ушел из жизни рязанский тренер по баскетболу Николай Лисицын. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.

«Николай Васильевич на протяжении более полувека отдавал всего себя Рязанскому баскетболу, влюбив баскетбол в тысячи юных ребят. Его умению найти общий язык к каждому ребенку с первой тренировки восхищались все друзья и коллеги», — говорится в сообщении.

С 1972 года работал в детско-юношеской спортивной школе № 3 городского отдела народного образования в качестве тренера-преподавателя по баскетболу. За результаты своей работы неоднократно награждался Почетными грамотами городского и областного управления.

В 2003 году награжден Знаком «Отличия физической культуры и спорта».

«Сегодня ушел из жизни мой любимый папа. Я знаю, что у него было не четверо детей. Моя сестра, два наших брата и я. У него были сотни мальчишек и девчонок, которые любили баскетбол. И папу очень любили», — написала в своем Telegram-канале дочь Николая Васильевича, первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Рязанской области.