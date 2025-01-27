Рэпера Моргенштерна* объявили в федеральный и межгосударственный розыск

Музыканта обвиняют по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Следственный комитет России объявил рэпера Алишера Моргенштерна* в федеральный и межгосударственный розыск. Об этом пишет RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Музыканта обвиняют по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Ему грозит. до двух лет лишения свободы.

*Алишер Моргенштерн признан иноагентом в РФ.