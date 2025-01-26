В Рязанской области мужчина дважды хотел убить девушку из-за ревности

В Касимовском районе мужчина дважды хотел убить девушку из-за ревности. Об этом 26 января сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратилась 26-летняя жительница Касимова и рассказала, что в доме матери в поселке Гусь-Железный нетрезвый мужчина угрожает убить ее ломом.
По предварительной информации, он несколько лет жил вместе с 26-летней девушкой.
«В праздничные дни мужчина начал злоупотреблять спиртным и этим так расстроил сожительницу, что она разорвала с ним отношения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина ревновал бывшую супругу и в состоянии алкогольного опьянения попытался помириться. Разговаривать с ним она не захотела. Тогда злоумышленник пригрозил убить женщину ломом. Она вызвала полицию. Участковые доставили пьяного мужчину в отдел и возбудили уголовное дело.
Через несколько дней женщина снова обратилась в полицию, потому что бывший сожитель стал угрожать ей ножом.
Полицейские задержали нетрезвого 24-летнего мужчину.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу.