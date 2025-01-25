В Рязани скончался концертмейстер Юрий Фадеев

Он умер на 72-м году жизни. Прощание состоится 26 января в 11.00 в здании Детской хоровой школы № 8.

24 января в Рязани скончался концертмейстер народных творческих коллективов Детской хоровой школы № 8 Юрий Фадеев. Об этом сообщили в группе учреждения во «ВКонтакте».

Музыкант умер на 72-м году жизни. Причина его не смерти не указана.

Отмечается, что в Детской хоровой школе № 8 Юрий Фадеев проработал 15 лет.

«Благодаря личному вкладу Фадеева творческие коллективы и вокалисты фольклорного отделения Детской хоровой школы № 8 стали постоянными участниками творческих мероприятий города Рязани и Рязанской области, успешно выступали на конкурсах и фестивалях городского, областного и всероссийского уровня, были отмечены многочисленными дипломами и наградами», — говорится в сообщении.

Коллектив учреждения выразил соболезнования родным и близким Юрия Фадеева.

Прощание с ним состоится 26 января в 11.00 в здании Детской хоровой школы № 8.

Фото: группа Детской хоровой школы № 8 во «ВКонтакте»