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Путин заявил о готовности поговорить с Трампом

Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с главой США Дональдом Трампом. Об этом президент сказал во время посещения МГУ тележурналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павлу Зарубину.

«Нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, проговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы, но, повторяю, это прежде всего зависит от решений и выбора действующей американской администрации», — заявил Путин.

Трамп ранее заявил, что желает «немедленно» встретиться с Путиным и получает «сигналы» о том, что российский лидер также этого хочет.