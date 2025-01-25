Путин поручил увеличить размер маткапитала

Президент России поручил проработать вопрос об увеличении размера маткапитала в зависимости от очередности рождения ребенка.

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос об увеличении размера маткапитала. Об этом 25 января сообщило РИА Новости.

Как указано в публикации, Путин поручил правительству совместно с комиссией госсовета по направлению «Семья» проработать вопрос об увеличении размера материнского (семейного) капитала в зависимости от очередности рождения ребенка.

Предложения должны предоставить до 1 декабря 2025 года.