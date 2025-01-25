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C 1 февраля в России вырастут размеры выплат. Назван полный список новых сумм

C 1 февраля в России вырастут размеры выплат. РИА Новости опубликовали полный список новый сумм мер поддержки.

Минимальный размер пособия по беременности и родам:

  • При одноплодной беременности (140 дней отпуска) — 103 285 рублей;
  • При осложнённых родах (156 дней отпуска) — 115 089 рублей;
  • При многоплодной беременности (194 дня отпуска) — 143 123 рубля.

Максимальный размер пособия по беременности и родам:

  • При одноплодной беременности (140 дней отпуска) — 794 355 рублей;
  • При осложнённых родах (156 дней отпуска) — 885 139 рублей;
  • При многоплодной беременности (194 дня отпуска) — 1 100 750 рублей.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составит 9 227 рублей, максимальный — 68 995 рублей.

С 1 февраля также произойдет индексация ежемесячной денежной выплаты:

  • Инвалиды войны будут получать 8 160 рублей;
  • Ветераны, являющиеся участниками Великой Отечественной — 6 120 рублей;
  • Ветераны боевых действий — 4 489 рублей;
  • Инвалиды 1 группы — 5 713 рублей;
  • Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы — 4 080 рублей;
  • Герои России — 96 221 рубль;
  • Герои Труда — 70 949 рублей.

Стоимость набора социальных услуг вырастет до 1 693 рублей. В такой набор входят бесплатные лекарства и медизделия, путевки в санаторий, проезд на пригородных электричках или к месту лечения и обратно.