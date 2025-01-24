В рязанском ЖК «Медный» внедрят уникальную систему водоочистки воды

В жилом комплексе «Медный» от девелоперской компании «Мармакс» установят современную систему водоподготовки, которая обеспечит высокое качество воды в квартирах резидентов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Инновационная технология позволит не только очистить воду от различных примесей, но и уменьшить жесткость воды, что также окажет положительное влияние на длительный срок службы сантехники.

Для удовлетворения высоких стандартов вода из централизованных водоснабжающих систем часто подвергается дополнительной фильтрации перед подачей в жилые комплексы. В ЖК «Медный» каждая продумана до мелочей. Система водоподготовки и фильтрации «Мастер H2O» разработана в соответствии с высокими стандартами — оборудование, оснащенное ультрафиолетовым стерилизатором, помогает удалению загрязнений, бактерий и вредных химических веществ из воды.

Такие системы снижают затраты на ЖКУ и экономят использование моющих средств — накипь на нагревательных элементах ухудшает их эффективность, заставляя потреблять больше энергии для нагрева, в то время как умягченная вода избавляет от подобных факторов, а также дополнительно повышает качество обработки и очистки текстильных изделий. Кроме того, они способствуют увеличению срока эксплуатации сантехники и бытовой техники в целом (оборудования, смесителей, стиральных машин и других приборов) благодаря предотвращению образования накипи и коррозии.

«Система водоподготовки — это не просто улучшение качества воды, но и залог здоровья и безопасности для всех жителей. Наша цель — сделать комфорт резидентов абсолютным, избавив их от бытовых неудобств. Благодаря инновационным технологиям очистки вода станет безопасной для использования без необходимости дополнительной фильтрации», — отметили в девелоперской компании «Мармакс».