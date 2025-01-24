В Госдуме предложили освободить от призыва участников-добровольцев СВО

Депутаты внесли соответствующий проект на рассмотрение.

В Госдуме предложили освободить от призыва участников-добровольцев СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты внесли соответствующий проект на рассмотрение.

«Законопроектом предлагается освободить от призыва на военную службу лиц, поступивших в добровольческие формирования, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года», — указано в пояснительной записке.

Отмечается, что в настоящее время от призыва освобождают участников спецоперации, заключивших контракт о службе в ВС России или Росгвардии, а также призванных по мобилизации.

Авторы инициативы добавили, что случаи, когда добровольцев призывают по повестке на срочную службу, вызывают резонанс в обществе.