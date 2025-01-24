С начала года в рязанском перинатальном центре родились 325 недоношенных малышей

23 младенца появились на свет с экстремально низкой массой тела — менее 1000 г.

С начала года в рязанском перинатальном центре родились 325 недоношенных малышей. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Отмечается, что 23 младенца появились на свет с экстремально низкой массой тела — менее 1000 г.

Один из таких малышей родился на 28 неделе. Его матери сделали экстренное кесарево сечение. При рождении вес малыша составила 1450 г., рост 36 см.

Месяц мальчик находился в стабильно тяжелом состоянии в реанимации. Сейчас малышу четыре с половиной месяца. Его вес 5500 г., рост 58 см.