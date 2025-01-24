Рязанцам напомнили о запрете съемки и публикации видео работы систем ПВО

По информации властей, ночью 24 января на территории региона были перехвачены и уничтожены 20 беспилотных летательных аппаратов. Жертв нет, материальный ущерб оценивается.

Рязанцам напомнили о запрете съемки и публикации видео работы систем ПВО. Об этом говорится в официальной группе регионального правительства ВКонтакте.

По информации властей, ночью 24 января на территории региона были перехвачены и уничтожены 20 беспилотных летательных аппаратов. Жертв нет, материальный ущерб оценивается.

Жителям напомнили о запрете на съемку и публикацию происходящего в открытые источники.

«В сети распространяются фейковые сообщения о взрывах и пожарах. Пользуйтесь только официальными источниками информации. Сохраняйте спокойствие и не паникуйте. Берегите себя и своих близких», — сказано в посте.