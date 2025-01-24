Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 24
-2°
Сбт, 25
Вск, 26
ЦБ USD 99.1 0.82 24/01
ЦБ EUR 103.66 0.42 24/01
Нал. USD 101.05 / 100.61 24/01 13:30
Нал. EUR 105.95 / 106.45 24/01 13:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
28 492
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
35 889
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
46 060
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
39 948
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанца арестовали на семь суток за выкрикивание украинских лозунгов
Установлено, что мужчина на улице выкрикивал украинское патриотическое приветствие «Слава Украине! Героям слава!».

Рязанца арестовали на семь суток за выкрикивание украинских лозунгов. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда Рязани.

Установлено, что мужчина на улице выкрикивал украинское патриотическое приветствие «Слава Украине! Героям слава!».

«Таким образом гражданин допустил высказывания с текстом, в котором имеются слова лозунга украинских националистических организаций, являющихся атрибутикой приветствия экстремистской организации „Украинская организация“ „Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона“», — говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным в административном правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Ему назначили наказание в виде административного ареста сроком на семь суток.