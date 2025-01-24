Рязанца арестовали на семь суток за выкрикивание украинских лозунгов

Установлено, что мужчина на улице выкрикивал украинское патриотическое приветствие «Слава Украине! Героям слава!».

Рязанца арестовали на семь суток за выкрикивание украинских лозунгов. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда Рязани.

Установлено, что мужчина на улице выкрикивал украинское патриотическое приветствие «Слава Украине! Героям слава!».

«Таким образом гражданин допустил высказывания с текстом, в котором имеются слова лозунга украинских националистических организаций, являющихся атрибутикой приветствия экстремистской организации „Украинская организация“ „Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона“», — говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным в административном правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Ему назначили наказание в виде административного ареста сроком на семь суток.